В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В результате ракетной атаки на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации.
Какой именно объект был поврежден, не уточняется. Отмечается, что в результате атаки также была повреждена газораспределительная станция.
Ранее о повреждении критической инфраструктуры сообщили на занятой ВСУ части Запорожской области. По словам главы местной ОВА Ивана Федорова, в течение суток в регионе произошло 466 взрывов.