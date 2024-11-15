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09:32, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате ракетной атаки на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Какой именно объект был поврежден, не уточняется. Отмечается, что в результате атаки также была повреждена газораспределительная станция.

Ранее о повреждении критической инфраструктуры сообщили на занятой ВСУ части Запорожской области. По словам главы местной ОВА Ивана Федорова, в течение суток в регионе произошло 466 взрывов.

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