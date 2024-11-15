Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение суток в регионе произошло 466 взрывов. Чиновник подчеркнул, что после этого поступили сообщения о повреждении ряда объектов инфраструктуры на территории области.

При этом Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Он также пояснил, что мирные жители в результате инцидентов не пострадали.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись в Запорожской области и выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Новодаровка. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, солдаты Российской армии продолжают наступать на времевском направлении.