В Кремле объяснили длительный визит Шойгу в Китай

Песков объяснил длительный визит Шойгу в КНР особым партнерством стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил длительный визит экс-главы Минобороны, секретаря Совбеза Сергея Шойгу в Китайскую Народную Республику (КНР) особым партнерством между двумя странами, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что отношения России и Китая существуют во всех областях, «включая чувствительные».

Песков подчеркнул, что поездка Шойгу в КНР является одним из звеньев в цепи широкого диалога.

До этого бывший глава российского оборонного ведомства рассказал, что власти хотят углублять работу с КНР в правоохранительной сфере и безопасности.

Шойгу подчеркнул, что Россия ожидает дальнейшей консолидации усилий двух стран для противостояния экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.

11 ноября секретарь Совбеза России прибыл в Китай.