В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

В Кремле объяснили продление действия программы «Время героев». Высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на этот счет приводит РЕН ТВ в Telegram.
О начале формирования второго потока обучения на программе «Время героев» было объявлено 14 ноября.
Продление действия программы обусловлено интересом, который проявили к ней участники спецоперации, отметил пресс-секретарь.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин положительно оценивает увеличение поддержки участников спецоперации. «Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым», — сказал Песков.