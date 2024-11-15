В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

Песков: программа «Время героев» востребована среди ветеранов СВО

В Кремле объяснили продление действия программы «Время героев». Высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на этот счет приводит РЕН ТВ в Telegram.

О начале формирования второго потока обучения на программе «Время героев» было объявлено 14 ноября.

Продление действия программы обусловлено интересом, который проявили к ней участники спецоперации, отметил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин положительно оценивает увеличение поддержки участников спецоперации. «Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым», — сказал Песков.