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12:27, 15 ноября 2024Россия

В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

Песков: программа «Время героев» востребована среди ветеранов СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

В Кремле объяснили продление действия программы «Время героев». Высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на этот счет приводит РЕН ТВ в Telegram.

О начале формирования второго потока обучения на программе «Время героев» было объявлено 14 ноября.

Продление действия программы обусловлено интересом, который проявили к ней участники спецоперации, отметил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин положительно оценивает увеличение поддержки участников спецоперации. «Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым», — сказал Песков.

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