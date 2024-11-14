В Кремле объяснили отношение Путина к увеличению поддержки участников СВО

Песков: Путин считает правильным увеличение поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин считает абсолютно правильным увеличение поддержки участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил узаконить поддержку раненых участников СВО, разработав пакет соответствующих нормативных актов.

Глава оборонного ведомства также указал на необходимость того, чтобы выплат соответствовали или отражали тяжесть ранения, которое получил военный, назвав это «вопросом справедливости».