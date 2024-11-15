Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:36, 15 ноября 2024Наука и техника

В России испытали систему разминирования «Минскан»

Частная компания «Комплит техник» испытала систему разминирования «Минскан»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба МГТУ имени Баумана

Частная инженерно-саперная компания «Комплит техник» и специалисты Инжинирингового центра «Автоматика и робототехника» МГТУ имени Баумана провели опытные испытания системы гуманитарного разминирования «Минскан». Об этом сообщил исполнительный директор компании Алексей Малышев, передает ТАСС.

Он отметил, что испытанная технология представляет определенный интерес для целей гуманитарного разминирования. Георадар «Минскана» позволяет распознавать мины, установленные в грунт на различной глубине.

«Способ требует дальнейшей доработки, но его применение в комплексе с другими технологиями представляется вполне перспективным», — сказал Малышев.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Люди здесь еще лет 50 будут подрываться» Как изменилась минная война в Донбассе и что о ней говорят российские саперы?
«Люди здесь еще лет 50 будут подрываться»Как изменилась минная война в Донбассе и что о ней говорят российские саперы?
19 апреля 2023

В сентябре «Известия» писали, что «Минскан» будет создавать карты минных полей, что позволит обнаружить боеприпасы в восемь раз быстрее. Система состоит из беспилотника с георадаром, который сможет обнаруживать взрывные устройства в ходе полета над минными полями. После этого при помощи искусственного интеллекта создается карта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о позиции Шольца по Украине после разговора с Путиным

      Российский депутат получил взятку на кассе продуктового магазина и попал на видео

      Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета

      В Кремле назвали позитивным разговор Путина и Шольца

      В МИД отреагировали на позицию премьера Польши по Украине фразой «адский цинизм»

      Стало известно о согласии президента Абхазии уйти в отставку

      Билл Клинтон прокомментировал свой роман с Моникой Левински

      Песков объяснил важность разговора Путина и Шольца

      Несущие потери солдаты ВСУ пожаловались на пустые обещания Евросоюза

      Два пьяных россиянина изнасиловали в сауне 14-летнюю школьницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше