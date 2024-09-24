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03:32, 24 сентября 2024Наука и техника

Преимущества новой системы разминирования раскрыли

«Известия»: система «Минскан» будет создавать карты минных полей с помощью ИИ

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Новая система разминирования «Минскан» будет создавать карты минных полей, что позволит обнаружить боеприпасы в восемь раз быстрее. Преимущества разработки раскрыли «Известия».

«Минскан» представляет из себя беспилотник среднего класса с георадаром. Он будет пролетать над минными полями, обнаруживать снаряды, после чего с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будет создана карта местности.

Система была создана представителями МГТУ имени Баумана. Разработчики подчеркивают, что «Минскан» охватывает площадь в восемь раз больше, чем обычный сапер. Кроме того, в таком случае отсутствует риск для человека.

«Вы открываете ноутбук, задаете полетное задание, аппарат взлетает и исследует определенную область. Человек с пультом подстраховывает процесс, но вообще беспилотник справляется с задачей и самостоятельно. Георадар может работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов. Беспилотник летает при боковом ветре до 15 м/с. Система уже разработана и испытана», — объяснил представитель университета.

Ранее на побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину. На видео попал момент, когда туристы российского курорта доставали боеприпас из воды, ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах видно, как несколько молодых людей в купальниках выкатывают круглый шипованный предмет на пляж. По данным канала, боеприпас может быть одной из дрейфующих украинских мин.

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      Евгений Силаев
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