В России высказались о цели массированной атаки беспилотников на Краснодарский край

Депутат Чепа связал массированные атаки дронов ВСУ с проверкой ПВО России

Массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край и другие регионы России может быть связана с проверкой боеготовности систем противовоздушной обороны (ПВО), допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Трудно найти логику в действиях ВСУ. Особенно важных стратегических объектов, влияющих на ход боевых действий, там нет. Логистических, инфраструктурных центров в местах атаки противника — тоже, — сказал политик. — Очевидно, Украина пытается показать приходящей власти США, что она готова продолжать борьбу в случае, если ей продолжат оказывать помощь».

Кроме того, Чепа допустил, что целью массированных атак может быть проверка систем ПВО. Не только в Краснодарском крае, но и в других регионах страны.

«Проверяют поочередно готовность ПВО, отправляя стаи дронов в разные области. Если отправить три-пять беспилотников, понять, как ПВО закрывает небо, будет сложно, а вот с использованием 40-50 дронов уже можно как-то оценить работу. Возможно, массированные атаки связаны именно с этим», — предположил депутат.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА: 36 — над территорией Краснодарского края, 3 — над Крымом, 2 — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.