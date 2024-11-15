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15:59, 15 ноября 2024Мир

В Румынии предложили ликвидировать Молдавию

Румынский социолог Дунгачиу предложил ликвидировать Молдавию
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Румынии предложили ликвидировать Молдавию и разделить ее на две части. Такой идеей поделился известный румынский социолог Дан Дунгачиу.

По его словам, такое решение связано с возможными переговорами США и России по теме разделения сферы влияния в регионе. Дунгачиу считает, что Румынию не пригласят для участия в предполагаемых переговорах.

Поэтому, по его мнению, целесообразнее было бы разделить и упразднить Молдавию вместе с Украиной. Бессарабия (правый берег реки Днестр) отойдет Румынии из-за этнического румынского большинства, в то время как Приднестровье (левый берег Днестра) отойдет Украине. Так Румыния получит преимущество в регионе, считает Дунгачиу.

Ранее в Молдавии прошли референдум об интеграции в Евросоюз и выборы президента. На обоих голосованиях победили представители проевропейских сил. Теперь Молдавия официально провозгласила в своей Конституции курс на евроинтеграцию.

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