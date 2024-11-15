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12:27, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

«360»: в Telegram активизировались мошенники, маскирующиеся под продавцов икры
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В сети активизировались мошенники, маскирующиеся под продавцов икры, рыбы и других морепродуктов. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что аферисты стали создавать каналы в Telegram под видом продавцов морепродуктов. По данным канала, один из таких ресурсов носит название «Рыбка». В нем публикуются фотографии икры, рыбы, крабового мяса, а также видео с восторженными отзывами покупателей.

На сайте отзывов россияне сообщают, что злоумышленники просят перевести им предоплату за товар, который впоследствии не отправляют, а деньги остаются у мошенников. После повторного обращение по поводу отправки товара аферисты блокируют клиентов.

Ранее Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках, которые звонят потенциальным жертвам и притворяются сотрудниками ведомства.

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