Россиянам раскрыли схему звонящих от лица Росфинмониторинга мошенников

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, притворяющихся сотрудниками ведомства

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках, которые звонят потенциальным жертвам и притворяются сотрудниками ведомства. О схеме обмана сообщается в Telegram-канале Росфинмониторинга.

«Аферисты сообщают, что денежные средства гражданина пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения "специальными полномочиями" конкретного "сотрудника службы"», — говорится в публикации.

Отмечается, что для убедительности злоумышленники отправляют жертвам снимки фальшивых удостоверений. При этом граждане, поверившие мошенникам, выполняют их указания и обращаются в Росфинмониторинг с просьбой наделить якобы сотрудника необходимыми полномочиями. После этого они сообщают злоумышленникам об отправке такого письма и переводят им деньги.

«Просим граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников», — призвали в ведомстве.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что мошенники стали отправлять россиянам письма от лица ведомства. Злоумышленники пытаются убедить потенциальную жертву, что ее подозревают в финансировании противоправной деятельности.