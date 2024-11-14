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15:19, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли схему звонящих от лица Росфинмониторинга мошенников

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, притворяющихся сотрудниками ведомства
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках, которые звонят потенциальным жертвам и притворяются сотрудниками ведомства. О схеме обмана сообщается в Telegram-канале Росфинмониторинга.

«Аферисты сообщают, что денежные средства гражданина пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения "специальными полномочиями" конкретного "сотрудника службы"», — говорится в публикации.

Отмечается, что для убедительности злоумышленники отправляют жертвам снимки фальшивых удостоверений. При этом граждане, поверившие мошенникам, выполняют их указания и обращаются в Росфинмониторинг с просьбой наделить якобы сотрудника необходимыми полномочиями. После этого они сообщают злоумышленникам об отправке такого письма и переводят им деньги.

«Просим граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников», — призвали в ведомстве.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что мошенники стали отправлять россиянам письма от лица ведомства. Злоумышленники пытаются убедить потенциальную жертву, что ее подозревают в финансировании противоправной деятельности.

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