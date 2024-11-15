Forbes назвал штурм Купянска силами ВС РФ зловещим знаком для ВСУ

Российские штурмовые подразделения на окраинах Купянска появились «словно из воздуха». Об этом заявили журналисты издания Forbes, назвав штурм города зловещим знаком для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обозреватели отметили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) и раньше прибегали к штурмам малыми группами. «Однако украинцы не ожидали, что русские применят эту тактику в Купянске», — говорится в публикации. Журналисты указали, что город находится в 160 километрах от основных очагов конфликта: Курской области и района вокруг города Покровск.

По этой причине, как считают авторы статьи, для украинской 114-й бригады территориальной обороны и смежных подразделений появление российских боевых машин на севере Купянска стало полной неожиданностью. «Они появились словно из воздуха», — подчеркнули журналисты. Обозреватели издания также назвали штурм «зловещим знаком для перенапряженных украинских войск».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные вышли на окраины Купянска, где вступили в бои с подразделениями украинской армии. По его словам, ВС РФ продвинулись вдоль железнодорожного полотна и зашли на окраины города.