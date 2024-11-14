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16:55, 14 ноября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о боях на окраинах Купянска

Марочко: ВС России вошли на окраины Купянска, ведутся серьезные бои с ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вошли на окраины Купянска, ведутся серьезные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Есть подтвержденная информация о том, что завязался довольно-таки серьезный бой», — подчеркнул эксперт.

Марочко рассказал, что ВС России продвинулись вдоль железнодорожного полотна и зашли на окраины Купянска. По его информации, в черте города завязался бой российских военных с ВСУ.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Купянске. Глава ВГА также сообщил о продвижении ВС России к северо-востоку и юго-востоку от города.

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