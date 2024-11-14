Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС России ведут работу по закреплению в Купянске

Вооруженные силы (ВС) России ведут работу по закреплению в черте Купянска Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска», — рассказал глава Харьковской ВГА.

Ганчев также сообщил о продвижении ВС России к северо-востоку и юго-востоку от города. По его оценке, в результате успешного наступления большая группировка Вооруженных силах Украины (ВСУ) может оказаться в полукотле.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал кадры с колонной российской техники, входящей с десантом в Купянск. Отмечается, что прорвавшиеся в населенный пункт машины смогли высадить десант, который закрепился в домах в районе улицы Сватовской.