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08:40, 15 ноября 2024Мир

Во Франции заявили об интересе НАТО к ядерному оружию на Украине

Филиппо заявил об интересе НАТО к ядерному проекту Украины после победы Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что после победы на выборах президента США Дональда Трампа НАТО начнет проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.

Филиппо заявил об интересе Североатлантического альянса к ядерному проекту Украины и подчеркнул, что «легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад». Политик призвал западные страны отказаться от помощи Украине и направить усилия на установление мира.

Ранее газета The Times написала, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от США. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на японский город Нагасаки в августе 1945 года.

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