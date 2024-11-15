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20:30, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали способ сократить продолжительность простуды

Терапевт Малышева: устрицы, зародыши пшеницы и печень улучшают иммунитет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали способ сократить продолжительность простуды. Для этого врачи рекомендовали употреблять богатые цинком продукты. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что работу иммунитета улучшают продукты, которые содержат цинк. В их список Малышева включила устрицы, зародыши пшеницы и отварную печень.

«Когда человек начинает принимать цинк, это активирует наши клетки фагоциты, которые едят бактерии», — объяснил Продеус. Кроме того, по словам иммунолога, цинк помогает выделять интерфероны — вещества, которые борются с вирусами, а также способствуют выработке антител. «Антитела — это то, что борется с вирусами и бактериями», — пояснил специалист. «Тройное влияние на иммунитет. Результат — сокращение простуды на два дня», — подытожила Малышева, говоря о влиянии цинка на организм.

Ранее Продеус назвал необычный способ укрепить иммунитет. По его словам, на иммунную систему положительно влияет растяжка.

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