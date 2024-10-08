Россиянам назвали необычный способ укрепить иммунитет

Врач Продеус заявил, что растяжка помогает укрепить иммунитет

Иммунолог Андрей Продеус рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о пользе растяжки для здоровья. Выпуск, в котором специалист назвал этот необычный способ укрепить иммунитет, доступен на сайте телеканала.

Врач объяснил, что в Японии проводили научное исследование, в результате которого выяснилось, что во время растяжки увеличивается секреция антител типа А. «А они отвечают за иммунитет слизистых и помогают нам ловить нехороших болезнетворных микробов», — рассказал Продеус.

Он добавил, что тот, кто занимается растяжкой, имеет меньший риск заболеть, чем тот, кто не занимается такой физической активностью.

Ранее Продеус дал еще одну рекомендацию по поддержанию иммунитета. Он призвал россиян включить в свой рацион яблоки, так как они содержат вещества, улучшающие работу лейкоцитов — клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.