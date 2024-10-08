Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:10, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали необычный способ укрепить иммунитет

Врач Продеус заявил, что растяжка помогает укрепить иммунитет

Фото: Dane Wetton / Unsplash

Иммунолог Андрей Продеус рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о пользе растяжки для здоровья. Выпуск, в котором специалист назвал этот необычный способ укрепить иммунитет, доступен на сайте телеканала.

Врач объяснил, что в Японии проводили научное исследование, в результате которого выяснилось, что во время растяжки увеличивается секреция антител типа А. «А они отвечают за иммунитет слизистых и помогают нам ловить нехороших болезнетворных микробов», — рассказал Продеус.

Он добавил, что тот, кто занимается растяжкой, имеет меньший риск заболеть, чем тот, кто не занимается такой физической активностью.

Ранее Продеус дал еще одну рекомендацию по поддержанию иммунитета. Он призвал россиян включить в свой рацион яблоки, так как они содержат вещества, улучшающие работу лейкоцитов — клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Влияние дискуссий о мигрантах на отношения Путина и президента Таджикистана оценили

      Двукратная чемпионка Европы по гребле умерла в возрасте 94 лет

      В Чечне высказались о квадроберах

      МИД России обвинил литовские СМИ в разжигании истерии

      ФСБ за год предотвратила 23 теракта на Северном Кавказе

      Нобелевскую премию по физике вручат за машинное обучение и нейронные сети

      В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

      Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в спортзале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше