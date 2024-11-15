Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:41, 15 ноября 2024Силовые структуры

Временное пребывание украинцев в России предложили ограничить

МВД предложило ограничить пребывание украинцев в России до 31 марта 2025
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

МВД предложило ограничить срок временного пребывания граждан Украины в России и их право на работу в стране без разрешительных документов. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных актов.

Согласно опубликованному документу, срок предлагается ограничить до 1 января 2025 года с продлением до 31 марта того же года включительно. Для получения права на работу после этой даты украинцам необходимо будет пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, а также сфотографироваться.

Другой срок устанавливается для иностранцев и лиц без гражданства, которые работают на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их срок пребывания будет продлеваться на период действия договора с работодателем, но не позднее 31 декабря 2025 года.

Ранее в МВД России сообщали, что украинцы могут находиться в России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности после того, как пройдут дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование. После прохождения необходимых процедур им будет выдаваться документ на бланке установленного образца «зеленая карта».

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Шольц провели «подробный и откровенный» разговор. Что они обсудили и почему Зеленский остался недоволен беседой?

      Пятнадцать детей пострадали при пожаре в приюте в Подмосковье

      В Подмосковье загорелся детский приют

      Лавров прокомментировал призывы ЕС к миру

      Российская пенсионерка захотела получить льготу на «коммуналку» и потеряла квартиру

      В США раскрыли судьбу ФБР после прихода Трампа

      56-летняя певица Валерия снялась в бикини

      В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

      Украинскую ракету сбили над российским регионом

      Оппозиция Абхазии рассказала об отказе президента уходить в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше