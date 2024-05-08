В МВД рассказали об условиях пребывания украинцев в России

МВД: украинцы могут находиться в России без ограничений после дактилоскопии

Украинцы смогут находиться в России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности после того, как пройдут дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Такие же условия распространяются на тех, кто ранее имел гражданство Донецкой или Луганской народных республик. После прохождения необходимых процедур им будет выдаваться документ на бланке установленного образца «зеленая карта».

Ранее президент России Владимир Путин назвал число жителей новых регионов, получивших российские паспорта.