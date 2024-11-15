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13:02, 15 ноября 2024Силовые структуры

Задержание украинского агента и признание покушения на чиновника ЛНР попало на видео

Агент СБУ Роменский признался в покушении на и.о. главы района ЛНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пытавшийся расстрелять по заданию СБУ и.о. главы района житель ЛНР получил срок

Оперативное видео задержания 29-летнего жителя Луганской народной республики (ЛНР) Владислава Роменского, покушавшегося на исполняющего обязанности главы Беловодского района региона Виталия Коваленко по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден украинский агент и окружающие его силовики. Они валят преступника на землю. Роменский достает из тайника оружие. На допросе он рассказывает, что проходил службу в украинской армии, а в 2021 году его завербовала СБУ и дала задание расправиться с чиновником ЛНР и министром госбезопасности региона. За эти преступления ему заплатили вознаграждение.

Беловодский районный суд приговорил Роменского к 14 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за покушение на представителя власти. 3 августа он из автомата 20 раз выстрелил по машине чиновника. Коваленко выжил.

Роменского задержали в момент, когда он доставал из тайника гранаты для подрыва автомобиля силовика.

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