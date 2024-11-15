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11:59, 15 ноября 2024Силовые структуры

Пытавшийся расстрелять по заданию СБУ и.о. главы района житель ЛНР получил срок

В ЛНР суд вынес приговор жителю, пытавшемуся расстрелять и.о. главы района
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Беловодский районный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 29-летнего жителя Беловодского района Владислава Роменского к 14 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за покушение на представителя власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года Роменский обнаружил около дороги, где была уничтожена техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), два автомата, снайперскую винтовку и патроны различного калибра. Находку мужчина забрал домой.

Позже он получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) заказ на исполняющего обязанности главы Беловодского района ЛНР — за выполнение мужчине обещали денежное вознаграждение. 3 августа он взял автомат и не менее 20 раз выстрелил по машине, за рулем которой находилась жертва вместе со своим замом. Сразу после Роменский скрылся. Ио главы района удалось выжить.

Также Роменский по указанию сотрудника СБУ планировал подорвать одного из правоохранителей ЛНР, однако был задержан силовиками во время извлечения из тайника гранат для покушения.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области арестовали женщину, переводившую деньги ВСУ.

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