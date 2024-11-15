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04:04, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Женщина не смогла попасть на самолет из-за мужа и получила радикальный совет

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американка по имени Джейми Вистаб поделилась в TikTok роликом, в котором рассказала, что пропустила рейс из-за ошибки мужа, и получила в комментариях радикальный совет: ей порекомендовали развестись. На видео, опубликованное в начале ноября, 14 ноября обратило внимание издание DailyDot.

«Я в аэропорту, отгадайте, где мой муж? Он в самолете. Спросите меня, почему я не там? Он указал неправильно дату моего рождения», — рассказала Вистаб.

Ролик набрал 6,7 миллиона просмотров и более 582 тысяч лайков. «Я надеюсь, что теперь он бывший муж», «Мы позволяем мужьям бронировать авиабилеты? С каких пор? Далее мы отдадим детям их свидетельства о рождении и паспорта? Нет, спасибо», «Дело не в том, что он ошибся. Но почему он улетел без вас?» — возмутились в комментариях пользователи TikTok.

Многие также призвали автора подать на развод, отметив, что ситуация должна стать тревожным сигналом для нее. «Разводись немедленно», — написала одна из пользовательниц.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он также получил совет развестись.

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