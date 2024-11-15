Звезда культового сериала покинула США из-за победы Трампа

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория уехала из США из-за победы Трампа

Актриса Ева Лонгория, известная своей ролью в известном сериале «Отчаянные домохозяйки», покинула США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Об этом она заявила в интервью Marie Claire.

Лонгория сообщила, что не может больше жить в «антиутопической» Америке, так что для нее сейчас родными стали две страны: Испания и Мексика.

«Все в Лос-Анжелесе постепенно менялось, а потом случился ковид, я осознала, что эта глава моей жизни закончена. Да, я могу сбежать куда угодно, но большинству не так повезло, они вынуждены оставаться в этой антиутопической стране», — сказала она.

Будучи убежденным демократом, Ева тяжело переживала первую победу Трампа на президентских выборах, а теперь окончательно решила покинуть Штаты.

«Я до этого ни разу не была в такой депрессии. Мне казалось, что лучшие побеждают, но выяснилось, что нет. Если Трамп выполнит все свои предвыборные обещания, эта страна станет страшным местом», — поделилась актриса.

Ранее стало известно, что после избрания Трампа главой государства США покинул актер Том Хэнкс.