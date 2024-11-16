Беспилотники ВСУ атаковали Белгородчину 33 раза за сутки

Губернатор: беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область 33 раза за сутки

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородчине 33 раза за сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По итогам 15 ноября атаке подверглись 19 приграничных населенных пункта, по которым был выпущен 41 снаряд. В результате нападения были повреждены три многоквартирных дома, один частный дом, два предприятия и пять автомобилей.

Один мирный житель подорвался на взрывном устройстве, полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью.

13 ноября Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино из артиллерии.