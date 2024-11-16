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12:33, 16 ноября 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородчину 33 раза за сутки

Губернатор: беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область 33 раза за сутки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородчине 33 раза за сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По итогам 15 ноября атаке подверглись 19 приграничных населенных пункта, по которым был выпущен 41 снаряд. В результате нападения были повреждены три многоквартирных дома, один частный дом, два предприятия и пять автомобилей.

Один мирный житель подорвался на взрывном устройстве, полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью.

13 ноября Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино из артиллерии.

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