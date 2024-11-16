Депутат в Абхазии призвал протестующих вернуться в конституционное поле

Депутат Лакербая призвал протестующих в Абхазии вернуться в конституционное поле

Депутат абхазского парламента Леонид Лакербая призвал протестующих вернуться в конституционное поле. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«То, что произошло, — это вызов абхазскому государству, а не выяснение, кто за соглашение или против», — заявил он на встрече со сторонниками президента Абхазии Аслана Бжании в селении Тамыш.

Ранее представители оппозиции Абхазии исключилиприменение силы для того, чтобы добиться отставки действующего президента страны Аслана Бжании. Об этом уведомил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.

