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14:24, 16 ноября 2024Бывший СССР

Депутат в Абхазии призвал протестующих вернуться в конституционное поле

Депутат Лакербая призвал протестующих в Абхазии вернуться в конституционное поле
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат абхазского парламента Леонид Лакербая призвал протестующих вернуться в конституционное поле. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«То, что произошло, — это вызов абхазскому государству, а не выяснение, кто за соглашение или против», — заявил он на встрече со сторонниками президента Абхазии Аслана Бжании в селении Тамыш.

Ранее представители оппозиции Абхазии исключилиприменение силы для того, чтобы добиться отставки действующего президента страны Аслана Бжании. Об этом уведомил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.

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