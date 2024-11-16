В Польше анонсировали «самые важные переговоры» по Украине

Сикорский анонсировал «самые важные переговоры по Украине» на предстоящей неделе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные переговоры» по Украине, которые пройдут в Варшаве на предстоящей неделе. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — прокомментировал министр разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что кроме глав МИД Германии и Франции на встрече будут участвовать украинский министр иностранных дел Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас.

Ранее немецкий политолог Томас Егер выразил мнение, что Шольцу нечего предложить Путину. По его словам, в похожей ситуации находится и другая «хромая утка» — действующий президент США Джо Байден.