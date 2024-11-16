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00:13, 16 ноября 2024Мир

В Польше анонсировали «самые важные переговоры» по Украине

Сикорский анонсировал «самые важные переговоры по Украине» на предстоящей неделе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные переговоры» по Украине, которые пройдут в Варшаве на предстоящей неделе. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — прокомментировал министр разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что кроме глав МИД Германии и Франции на встрече будут участвовать украинский министр иностранных дел Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас.

Ранее немецкий политолог Томас Егер выразил мнение, что Шольцу нечего предложить Путину. По его словам, в похожей ситуации находится и другая «хромая утка» — действующий президент США Джо Байден.

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