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23:58, 16 ноября 2024Мир

Маск назвал причину провала демократов на выборах в США

Маск: потеря связи с народом стала причиной провала демократов на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Carlos Barria / Reuters

Демократическая партия Соединенных Штатов показала провальный результат на выборах из-за утери связи с народом. Об этом написал предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X.

«Они ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», — объяснил Маск.

Ранее американский миллиардер ответил на обвинения демократов в его связях с Россией. Маск пообещал найти тех, кто обвиняет его в аффилированности с российскими властями. До этого демократы Джинн Шейхин и Джек Рид в Сенате США потребовали от Пентагона и генерального прокурора проверить данные о контактах Маска с Москвой.

Накануне Илон Маск заявил, что получил мандат от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом. Маск также сравнил себя с финансистом Джорджем Соросом, который поддерживает республиканцев.

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