Маск ответил на обвинения о своих связях с Россией

Илон Маск пообещал уничтожить тех, кто обвиняет его в контактах с Россией

Американский предприниматель Илон Маск ответил на обвинения демократов в его связях с Россией. Свою радикальную позицию он выразил в X (бывший Twitter).

Маск пообещал найти тех, кто обвиняет его в аффилированности с российскими властями. «Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они (Шахин и Рид) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — сказано в посте предпринимателя.

Ранее демократы Джинн Шейхин и Джек Рид в Сенате США потребовали от Пентагона и генерального прокурора проверить данные о контактах Маска с Москвой. «Эти связи между известным противником США и господином Маском, получающим миллиарды долларов от правительства США, вызывают серьезные вопросы о его надежности», — говорится в письме политиков.

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что Маск якобы регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. Позднее предприниматель отреагировал на слухи и назвал WSJ левой пропагандистской машиной, которая пытается дискредитировать своих оппонентов.

