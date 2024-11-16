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14:32, 16 ноября 2024Мир

Маск ответил на обвинения о своих связях с Россией

Илон Маск пообещал уничтожить тех, кто обвиняет его в контактах с Россией
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск ответил на обвинения демократов в его связях с Россией. Свою радикальную позицию он выразил в X (бывший Twitter).

Маск пообещал найти тех, кто обвиняет его в аффилированности с российскими властями. «Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они (Шахин и Рид) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — сказано в посте предпринимателя.

Ранее демократы Джинн Шейхин и Джек Рид в Сенате США потребовали от Пентагона и генерального прокурора проверить данные о контактах Маска с Москвой. «Эти связи между известным противником США и господином Маском, получающим миллиарды долларов от правительства США, вызывают серьезные вопросы о его надежности», — говорится в письме политиков.

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что Маск якобы регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. Позднее предприниматель отреагировал на слухи и назвал WSJ левой пропагандистской машиной, которая пытается дискредитировать своих оппонентов.

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