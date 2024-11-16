Политолог Калачев: Минюст не зарегистрировал «Партию любителей пива»

Минюст отказал в регистрации «Партии любителей пива» (ПЛП). Об этом сообщил сооснователь партии и один из лидеров ее возрожденной версии в Telegram.

Причину отказа политолог не озвучил. «Что и как, будем разбираться», — написал в блоге Калачев. Он отметил, что замечания Минюста устранимы, и юристы будут работать над этим.

Также в Telegram-канале незарегистрированной партии появился комментарий председателя ПЛА Сергея Гришина. «Я не ожидал, что в числе причин отказа станут формальные претензии ко мне как к председателю партии из-за одного из моих бизнес-проектов, который мы рассматривали, но не запустили», — написал он.

О возрождении партии сообщалось 5 октября. «Мы не собираемся заниматься антигосударственной деятельностью и готовы сотрудничать с властью», — передавал слова генсека партии Калачева корреспондент «Ленты.ру» со съезда объединения.