Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 16 ноября 2024Россия

Минюст отказал в регистрации Партии любителей пива

Политолог Калачев: Минюст не зарегистрировал «Партию любителей пива»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минюст отказал в регистрации «Партии любителей пива» (ПЛП). Об этом сообщил сооснователь партии и один из лидеров ее возрожденной версии в Telegram.

Причину отказа политолог не озвучил. «Что и как, будем разбираться», — написал в блоге Калачев. Он отметил, что замечания Минюста устранимы, и юристы будут работать над этим.

Также в Telegram-канале незарегистрированной партии появился комментарий председателя ПЛА Сергея Гришина. «Я не ожидал, что в числе причин отказа станут формальные претензии ко мне как к председателю партии из-за одного из моих бизнес-проектов, который мы рассматривали, но не запустили», — написал он.

О возрождении партии сообщалось 5 октября. «Мы не собираемся заниматься антигосударственной деятельностью и готовы сотрудничать с властью», — передавал слова генсека партии Калачева корреспондент «Ленты.ру» со съезда объединения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ведущий солист Мариинского театра умер в 39 лет. Он мог выпасть с балкона. Что об этом известно?

      Взявший сотрудников парижского ресторана в заложники является сыном владельца

      Правительство России повысит прозрачность присоединения к электросетям

      Раскрыто число взятых в заложники в парижском ресторане

      Отряд спецназа прибыл к французскому ресторану с заложниками

      Фитнес-тренер оценил эффективность занятий спортом онлайн

      В Госдуме назвали российских застройщиков обнаглевшими

      Лидеры «Большой семерки» подтвердили желание нанести ущерб России

      Неизвестный захватил заложников в ресторане во Франции

      В США рассказали о влиянии избрания Трампа на боевой дух ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше