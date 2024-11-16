Названа возможная причина пожара в приюте в Подмосковье

МЧС: причиной пожара в приюте в Одинцово могло стать короткое замыкание

Пожар в частном приюте в подмосковном Одинцово мог начаться из-за короткого замыкания обогревателя. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает дознаватель чрезвычайного ведомства.

В пятницу, 15 ноября, в Одинцово загорелся дом помощи женщинам, в том числе с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По уточненным данным, пострадали трое детей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.