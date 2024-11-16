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01:44, 16 ноября 2024Россия

Названа возможная причина пожара в приюте в Подмосковье

МЧС: причиной пожара в приюте в Одинцово могло стать короткое замыкание
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Пожар в частном приюте в подмосковном Одинцово мог начаться из-за короткого замыкания обогревателя. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает дознаватель чрезвычайного ведомства.

В пятницу, 15 ноября, в Одинцово загорелся дом помощи женщинам, в том числе с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По уточненным данным, пострадали трое детей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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