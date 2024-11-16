Офицер ВСУ назвал причиной поражения его солдат незнание украинского языка

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Кривущенко объяснил, что солдаты проигрывают на передовой из-за русского языка. Причину поражения Украины он назвал в интервью «Новости Live».

По словам Кривущенко, российские бойцы пользуются незнанием украинского языка, которое видят среди противника. Офицер уверяет, что проблема не в стрессе — украинские солдаты привыкли говорить на русском языке.

«Приходит противник на позицию, заходят. "Кто там?" — Ребята: "Мы свои, с соседней бригады заблудились Можно к вам?" Противник заходит — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — объяснил, что происходит на передовой, Кривущенко. В подобных военных неудачах он обвинил «допущение вражеского языка на передовой».

Ранее пленный боец ВСУ Владимир Дацье, работавший дальнобойщиком, рассказал, как внезапно оказался в армии после того, как его остановили на блокпосту во время рабочего рейса. «Поймали, отвезли все, там никто не спрашивает, куда ты едешь, что ты хочешь», — пояснил он.

