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00:17, 16 ноября 2024Мир

Пентагон сообщил о планах США по сдерживанию ядерных стран

Пентагон: США не будут угрожать неядерным странам ДНЯО ядерным оружием
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

США не будут использовать ядерное оружие или угрожать его использованием неядерным странам-участникам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Об этом говорится в докладе Пентагона американскому Конгрессу, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что для остальных «государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров».

Ранее сообщалось, что Великобритания и США хотят бессрочно продлить Договор о взаимной обороне, принятый в 1958 году и предусматривающий сотрудничество в области ядерного оружия.

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