Пострадавший при обрушении моста в Крыму мужчина умер в больнице

Мужчина, пострадавший при обрушении моста в Крыму, умер в больнице

Пострадавший при обрушении железобетонного автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма мужчина умер в больнице. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — сообщили в Минздраве.

Обрушение автомобильного моста на автодороге Джанкой — Маслово произошло вечером 13 ноября. В момент происшествия по конструкции проезжала фура, а также легковой автомобиль. Пострадали два человека. На данный момент железная дорога, на которую рухнула переправа, полностью освобождена от завалов.