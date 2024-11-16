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21:47, 16 ноября 2024Россия

Пострадавший при обрушении моста в Крыму мужчина умер в больнице

Мужчина, пострадавший при обрушении моста в Крыму, умер в больнице
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пострадавший при обрушении железобетонного автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма мужчина умер в больнице. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — сообщили в Минздраве.

Обрушение автомобильного моста на автодороге Джанкой — Маслово произошло вечером 13 ноября. В момент происшествия по конструкции проезжала фура, а также легковой автомобиль. Пострадали два человека. На данный момент железная дорога, на которую рухнула переправа, полностью освобождена от завалов.

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