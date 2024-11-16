Сакс назвал смертоносными призывы к Армении не сотрудничать с Россией и Ираном

Американский экономист Джефри Сакс выступил в Ереване с лекцией, на которой прокомментировал адресованные Армении предложения Запада не сотрудничать с Россией и Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

Сакс назвал призывы Запада, обращенные к Армении, смертоносными. По его мнению, чтобы страна не отстала с технологической точки зрения, ей нужно выбрать соответствующие стратегии направлений производства. Он рекомендовал стране разработать транспортные пути и отказаться от разделения стран на «хороши»е и «плохие».

«Правильное мышление — это то, что произошло между Ираном и Саудовской Аравией, где Китай стал посредником мира», — заключил он.

Ранее глава МИД закавказской республики Арарат Мирзоян заявил, что у Армении и России, несмотря на разногласия, есть крепкие экономические связи. «Наши отношения с Россией очень прозрачны», — отметил он.

