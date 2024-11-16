Панченко: за сказанные Шольцем Путину слова Зеленский возбуждал уголовные дела

За сказанные канцлером ФРГ Олафом Шольцем в разговоре с президентом России Владимиром Путиным слова Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела. Об этом написала журналистка Диана Панченко в соцсети Х.

По данным агентства, журналистка написала, что в телефонном разговоре канцлер ФРГ призвал президента России начать переговоры с Украиной. По ее словам, за эти же слова в 2022 году Зеленский возбудил против нее уголовное дело. Она отметила, что теперь уже все понимают, что Россия становится сильнее.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину.