Россиян предупредили о двухэтапной схеме мошенников с «Госуслугами»

Юрист Соловьев сообщил о двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян на «Госуслугах» и других сервисах, состоящую из двух этапов. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, сначала злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником «Почты России». Он убеждает собеседника, что на его имя пришло почтовое отправление, за которым нужно прийти в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки необходимо назвать код из СМС.

«Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — рассказал специалист. Через некоторое время человеку звонит «сотрудник силовых ведомств», который сообщает жертве о взломе учетной записи на «Госуслугах». Для ее защиты снова просят код из СМС.

В случае, если человек продиктует данные из сообщения, он может столкнуться со взломом аккаунта на портале, потерей денежных средств и оформлением на его имя микрозаймов. По этой причине юрист порекомендовал не вести разговоры с неизвестными, кем бы они ни представились.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Так, злоумышленники получают доступ к личному кабинету будущей жертвы на «Госуслугах» и загружают туда поддельную доверенность на распоряжение счетами пользователя.