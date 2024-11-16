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04:04, 16 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Удару подвергся железнодорожный узел в Раздельной. «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в результате атаки была нарушена цепь поставок вооружений из Румынии. Груз уничтожен.

Ранее стало известно, что российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшуюся из Сумской области в Курскую область. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» были уничтожены более 50 украинских бойцов, готовившихся к ротации в российский регион.

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