Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области

Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Удару подвергся железнодорожный узел в Раздельной. «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в результате атаки была нарушена цепь поставок вооружений из Румынии. Груз уничтожен.

Ранее стало известно, что российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшуюся из Сумской области в Курскую область. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» были уничтожены более 50 украинских бойцов, готовившихся к ротации в российский регион.