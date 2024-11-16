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05:03, 16 ноября 2024Мир

Трамп пригласил еще одного ведущего Fox в свою администрацию

WSJ: Трамп хочет пригласить в администрацию еще одного ведущего Fox Кадлоу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп собирается взять в свою администрацию ведущего телеканала Fox Business Ларри Кадлоу. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что он может занять пост в сфере экономики и финансов. Советники Трампа считали, что Кадлоу достанется должность руководителя Национального экономического совета, поскольку он занимал ее при первом сроке республиканца.

По данным Reuters, телеведущий уже отказался от предложенной Трампом работы. Он собирается остаться работать в Fox Business, поскольку он недавно подписал новый контракт с каналом.

Ранее Трамп предложил назначить американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте».

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