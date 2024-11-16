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15:11, 16 ноября 2024Спорт

Трусова пожаловалась на певицу и получила обвинения во лжи

Трусова пожаловалась на певицу Зайцеву и получила в ответ обвинения во лжи
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) пожаловалась на нечеловеческое отношение со стороны певицы Марии Зайцевой (экс-солистки группы «#2Маши») на шоу Евгении Медведевой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Один из номеров я катала впервые под музыку на шоу. Певица отказалась петь больше одного раза, поэтому мне было очень страшно выходить на лед», — рассказала спортсменка. Она отметила, что ей не представили фонограмму для репетиций.

В ответ Зайцева обвинила Трусову во лжи, заявив, что композиция для выступления была исполнена дважды. «Информация о том, что она меня просила лично спеть еще раз или запрашивала фонограмму, также является ложной, что могут подтвердить организаторы», — поделилась певица.

Трусова — серебряный призер Игр-2022. Также на ее счету золото чемпионата России, серебро и бронза чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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