В Британии рассказали о последствиях запрета России на поставки урана в США

Daily Wrap: запрет РФ на поставки урана в США ударит по американской энергетике

Временный запрет России на поставки обогащенного урана в США ударит по американской энергетике. Об этом пишет британский портал Daily Wrap.

«Эта мера может серьезно повлиять на американский энергетический сектор, который в значительной степени зависит от российского урана», — утверждается в публикации.

По данным портала, Россия поставляет около 35 процентов ядерного топлива, импортируемого США. Будучи ключевым игроком в этой области, Россия также существенно влияет на глобальные цепочки поставок урана. В публикации отмечается, что запрет на поставки в США также может затронуть другие страны, использующие российский уран, заставив их пересмотреть свои энергетические стратегии.

15 ноября Россия ввела временные ограничения на поставки обогащенного урана в США