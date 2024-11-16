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09:31, 16 ноября 2024Интернет и СМИ

В Британии рассказали о последствиях запрета России на поставки урана в США

Daily Wrap: запрет РФ на поставки урана в США ударит по американской энергетике
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

Временный запрет России на поставки обогащенного урана в США ударит по американской энергетике. Об этом пишет британский портал Daily Wrap.

«Эта мера может серьезно повлиять на американский энергетический сектор, который в значительной степени зависит от российского урана», — утверждается в публикации.

По данным портала, Россия поставляет около 35 процентов ядерного топлива, импортируемого США. Будучи ключевым игроком в этой области, Россия также существенно влияет на глобальные цепочки поставок урана. В публикации отмечается, что запрет на поставки в США также может затронуть другие страны, использующие российский уран, заставив их пересмотреть свои энергетические стратегии.

15 ноября Россия ввела временные ограничения на поставки обогащенного урана в США

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