В США назвали нового министра здравоохранения сумасшедшим

NYP: идеи Кеннеди-младшего о медицине являются «головокружительными спагетти»

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший будет использовать новую должность для распространения своих спорных взглядов о медицине. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По мнению авторов, Кеннеди-младший подвергает жизни американцев риску из-за своего скептицизма в отношении вакцин. Отмечается, что он является независимым мыслителем и политиком, но только когда речь не идет о здоровье.

«Когда дело доходило до этой темы, его взгляды представляли собой головокружительные спагетти из того, что мы можем назвать только извращенными теориями заговора, и не только о вакцинах. На самом деле, мы думали, что он сумасшедший во многих отношениях», — указано в материале.

Ранее агентство Bloomberg предостерегло Трампа от назначения Кеннеди-младшего главой Минздрава США. Утверждается, что это «может свести на нет» успех Трампа на выборах.