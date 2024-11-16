Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:31, 16 ноября 2024Из жизни

Замороженную мумию саблезубого котенка нашли в России

Мумию саблезубого котенка возрастом 35 тысяч лет нашли в Сибири
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: A. V. Lopatin et al. / Scientific Reports

Останки саблезубого котенка нашли в вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии. Об этом пишет Scientific Reports.

Останки саблезубого котенка нашли в вечной мерзлоте Сибири. Об этом пишет Scientific Reports.

В 2020 году исследователи наткнулись на необычную замороженную тушу детеныша крупного хищника на северо-востоке Якутии. У нее сохранились мех, кости и внутренние органы. Изучив мумию, ученые пришли к выводу, что она принадлежит молодой особи саблезубой кошки (Homotherium latidens). Возраст останков превышает 35 тысяч лет.

Материалы по теме:
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021

Отмечается, что у котенка необычная форма морды: большой рот и маленькие уши. Передние лапы животного удлинены, его шерсть темного окраса, а шейный отдел отличается массивностью. По мнению ученых, котенка не стало спустя три недели после рождения.

Найденная мумия дает представление о внешнем виде саблезубых кошек, исчезнувших около 10 тысяч лет назад. Останки этого вида обнаружили в Сибири впервые. Чаще они встречаются в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что в июне мужчина нашел бивень мастодонта под водой у побережья американского штата Флорида. Кость достигает 1,2 метра в длину и весит 27 килограммов. Мечта мужчины — наткнуться на череп саблезубого тигра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ушла из жизни секс-символ советской эпохи Светлана Светличная. Звезда «Бриллиантовой руки» умерла в возрасте 84 лет

      Депутат в Абхазии призвал протестующих вернуться в конституционное поле

      В Сербии критически высказались о способности Каллас выстроить отношения с Россией

      Депутат Бундестага предложил выставить счет Трампу за подрыв «Северных потоков»

      Российские биатлонисты определили победителя гонки игрой «Камень, ножницы, бумага»

      МВД Грузии возбудило дело по факту нападения на главу ЦИК

      Лукашенко заявил о будущем исчезновении бомжей и тунеядцев из страны

      Десятки тысяч украинцев потеряли бронь от мобилизации

      Раскрыта причина смерти ведущего солиста Мариинского театра

      После протестов в Абхазии глава государства приехал на встречу с жителями страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше