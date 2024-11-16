Замороженную мумию саблезубого котенка нашли в России

Мумию саблезубого котенка возрастом 35 тысяч лет нашли в Сибири

Останки саблезубого котенка нашли в вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии. Об этом пишет Scientific Reports.

Останки саблезубого котенка нашли в вечной мерзлоте Сибири. Об этом пишет Scientific Reports.

В 2020 году исследователи наткнулись на необычную замороженную тушу детеныша крупного хищника на северо-востоке Якутии. У нее сохранились мех, кости и внутренние органы. Изучив мумию, ученые пришли к выводу, что она принадлежит молодой особи саблезубой кошки (Homotherium latidens). Возраст останков превышает 35 тысяч лет.

Отмечается, что у котенка необычная форма морды: большой рот и маленькие уши. Передние лапы животного удлинены, его шерсть темного окраса, а шейный отдел отличается массивностью. По мнению ученых, котенка не стало спустя три недели после рождения.

Найденная мумия дает представление о внешнем виде саблезубых кошек, исчезнувших около 10 тысяч лет назад. Останки этого вида обнаружили в Сибири впервые. Чаще они встречаются в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что в июне мужчина нашел бивень мастодонта под водой у побережья американского штата Флорида. Кость достигает 1,2 метра в длину и весит 27 килограммов. Мечта мужчины — наткнуться на череп саблезубого тигра.