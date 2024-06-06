Мужчина нашел под водой целый бивень доисторического животного

Во Флориде мужчина нашел под водой сохранившийся бивень мастодонта

Мужчина нашел бивень мастодонта под водой у побережья американского штата Флорида. Об этом пишет USA Today.

29-летний Алекс Лундберг в будни работает в онкологическом центре, а в свободное время охотится за окаменелостями, опускаясь на дно водоемов с аквалангом. «Я своего рода воин выходного дня», — описал себя мужчина.

В апреле Лундберг вновь отправился на дайвинг, взяв с собой друга. Тогда в песке он увидел нечто, похожее на кусок дерева. Он стал раскапывать его — находка становилась все больше. Мужчина понял, что нашел бивень доисторического животного, чудом сохранившийся целым. Он вытащил окаменелость и определил, что она принадлежит мастодонту — крупному млекопитающему, похожему на мамонта. Животное обитало в Северной Америке примерно два миллиона лет назад.

Бивень достигает 1,2 метра в длину и весит 27 килограммов. Внешним видом он действительно напоминает дерево, поэтому подобные кости называют «корой мамонта». Мужчина рассказал Fox News, что планирует оставить кость себе, если ее по закону не заберет государство.

Лундберг считает бивень мастодонта своей лучшей находкой. Хотя за 12 лет охоты за окаменелостями, ему удавалось обнаруживать редкие вещи. Например, как-то он достал со дна бедренную кость ягуара. Мечта Лундберга — наткнуться на череп саблезубого тигра.

Мастодонты — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Первые особи появились в Африке около 35 миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина нашла двухкилограммовый зуб степного мамонта на пляже. Она отметила, что с удовольствием передала бы находку в музей, чтобы ее выставили на всеобщее обозрение.