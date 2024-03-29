Женщина нашла на пляже зуб мамонта возрастом 500 тысяч лет
Жительница Великобритании, увлекающаяся поиском окаменелостей, обнаружила зуб степного мамонта возрастом более 500 тысяч лет. Об этом сообщает New York Post.
56-летняя Крис Бьен из графства Западный Сассекс прогуливалась по пляжу в пригороде Клактона-он-Си, когда заметила странный предмет с волнистым узором у воды. Женщина принялась откапывать находку, однако та находилась слишком глубоко под землей. Бьен рассказала о произошедшем мужу, и он помог ей достать предмет.
При ближайшем рассмотрении находки супруги поняли, что нашли зуб мамонта. По словам Бьен, ранее в тот день она заявила мужу, что собирается отыскать какую-нибудь окаменелость. Она была удивлена и рассмеялась, когда поняла, что ей действительно удалось найти зуб мамонта.
Зуб принадлежит степному мамонту, который вытеснил южного мамонта в среднем плейстоцене от 750 до 500 тысяч лет назад и являлся предком шерстистого мамонта. Он относился к крупнейшим представителям своего вида, достигал пяти метров в высоту и весил около 10 тонн. Вес зуба, который обнаружила Бьен, составил два килограмма.
Женщина предполагает, что нашла лишь половину зуба. Она планирует сохранить окаменелость: замочить ее в дистиллированной воде на несколько недель, а затем покрыть этиловым спиртом и специальным клеем. «Я хочу, чтобы люди знали о глубокой и богатой истории этой окаменелости. Когда ты археолог, ты обязан сообщать о своих находках», — говорит Бьен, которая является членом местного археологического общества. Она отметила, что с удовольствием передала бы зуб в музей, чтобы его выставили на всеобщее обозрение.
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