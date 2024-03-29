Женщина нашла на пляже зуб мамонта возрастом 500 тысяч лет

В Великобритании женщина нашла двухкилограммовый зуб степного мамонта на пляже

Жительница Великобритании, увлекающаяся поиском окаменелостей, обнаружила зуб степного мамонта возрастом более 500 тысяч лет. Об этом сообщает New York Post.

56-летняя Крис Бьен из графства Западный Сассекс прогуливалась по пляжу в пригороде Клактона-он-Си, когда заметила странный предмет с волнистым узором у воды. Женщина принялась откапывать находку, однако та находилась слишком глубоко под землей. Бьен рассказала о произошедшем мужу, и он помог ей достать предмет.

При ближайшем рассмотрении находки супруги поняли, что нашли зуб мамонта. По словам Бьен, ранее в тот день она заявила мужу, что собирается отыскать какую-нибудь окаменелость. Она была удивлена и рассмеялась, когда поняла, что ей действительно удалось найти зуб мамонта.

Зуб принадлежит степному мамонту, который вытеснил южного мамонта в среднем плейстоцене от 750 до 500 тысяч лет назад и являлся предком шерстистого мамонта. Он относился к крупнейшим представителям своего вида, достигал пяти метров в высоту и весил около 10 тонн. Вес зуба, который обнаружила Бьен, составил два килограмма.

Женщина предполагает, что нашла лишь половину зуба. Она планирует сохранить окаменелость: замочить ее в дистиллированной воде на несколько недель, а затем покрыть этиловым спиртом и специальным клеем. «Я хочу, чтобы люди знали о глубокой и богатой истории этой окаменелости. Когда ты археолог, ты обязан сообщать о своих находках», — говорит Бьен, которая является членом местного археологического общества. Она отметила, что с удовольствием передала бы зуб в музей, чтобы его выставили на всеобщее обозрение.

Ранее сообщалось, что японские исследователи обнаружили несколько исполинских саламандр, относящихся к виду Andrias sligoi (южнокитайские исполинские саламандры), который считался вымершим. Два самца, найденных учеными, жили в неожиданных местах.

