Зеленский назвал способного быстро завершить конфликт на Украине политика

Зеленский заявил, что при Трампе конфликт на Украине быстро завершится

Избранный президент США Дональд Трамп способен быстро завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Общественное».

По его словам, пока никто не может назвать точную дачу завершения боев. Однако при команде, которая возглавит Белый дом, это произойдет быстрее.

Зеленский отметил, что Трамп понял позицию Украины, что стране не нужна «навязанная» несправедливость, и с Киевом не будет работать правило «садись и слушай».

Ранее Зеленский раскритиковал слова Трампа о переговорах с Россией, усомнившись в том, что с помощью переговоров удастся разрешить конфликт. «Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут», — считает он.