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22:18, 17 ноября 2024Мир

Целью удара Израиля по Бейруту был лидер суннитской группировки

Al Hadath: целью удара Израиля по Бейруту был лидер Аль-Джамаа аль-Исламия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bilal Jawich / Global Look Press

Целью удара израильского дрона по западному району Бейрута была ликвидация генерального секретаря радикальной суннитской группировки «Аль-Джамаа аль-Исламия» Мухаммеда Таккуша. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al Hadath.

Как отметили журналисты, при этом лидер исламистов находится за пределами Ливана. Они объяснили, что офис группировки расположен в районе Эль-Мулла, поблизости от оживленной торговой улицы Мар-Ильяс.

Группировка выступает союзником шиитской организации «Хезболла». Она участвует в операциях сил исламского сопротивления против Израиля.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута. Самолеты израильских ВВС атаковали часть города, после чего над территорией поднялся густой дым.

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