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18:14, 17 ноября 2024Мир

На Западе указали на потери лучших частей ВСУ в Курской области

Полковник Бо: ВСУ тратят свои лучшие силы в Курской области из-за Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) тратят свои лучшие силы и людские резервы из-за нежелания украинского лидера Владимира Зеленского отступать с территории России. Об этом в интервью YouТube-каналу Deep Dive заявил бывший советник сил НАТО и экс-полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Украинцы в Курской области полностью окружены, и это очень странная ситуация… Украина вводит новые силы и лучшие войска в эти небольшие районы, а русские продолжают разбивать эти войска, и это ослабляет ВСУ. Украинские военные уже поняли это, но проблема в том, что Зеленский не хочет этого понимать», — поделился мнением бывший высокопоставленный военный.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что ВСУ уже утратили контроль над всей линией фронта из-за вторжения в Курскую область, что стало высокой ценой за атаку украинской армии на российский регион. «Они взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена», — добавил он.

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