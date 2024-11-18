Беспилотники сбили над Белгородской областью

Губернатор Гладков заявил о нескольких сбитых БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о нескольких сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Губкинском округе. Подробный комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал. По сведениям Гладкова, устройства были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Поступила информация о задымлении автомобиля. Пожарные расчеты выехали на место происшествия», — написал белгородский губернатор.

Информация о других последствиях уточняется, пояснил Гладков.

Ранее в Минобороны доложили, что над пятью регионами России за ночь сбили почти 60 украинских дронов.

Больше всего — 45 беспилотников — было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями. Еще два БПЛА сбили над территорией Подмосковья.