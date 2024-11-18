Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 18 ноября 2024Россия

Беспилотники сбили над Белгородской областью

Губернатор Гладков заявил о нескольких сбитых БПЛА в Белгородской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о нескольких сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Губкинском округе. Подробный комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал. По сведениям Гладкова, устройства были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Поступила информация о задымлении автомобиля. Пожарные расчеты выехали на место происшествия», — написал белгородский губернатор.

Информация о других последствиях уточняется, пояснил Гладков.

Ранее в Минобороны доложили, что над пятью регионами России за ночь сбили почти 60 украинских дронов.

Больше всего — 45 беспилотников — было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями. Еще два БПЛА сбили над территорией Подмосковья.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти

      Раскаяние призывавшего к резне русских жителя Мариуполя попало на видео

      Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

      Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

      Apple признала устаревшим переходник для iPhone

      Более сотни хомяков устроили побег в аэропорту Европы и сорвали вылет самолета

      Выжившему после атаки дронов ВСУ бойцу из Сербии выдали российский паспорт

      На Украине призвали готовиться воевать без помощи США

      В Абхазии обвинили Запад в финансировании неправительственных организаций

      Выпрыгивающих из окон охваченной пожаром российской больницы людей сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше