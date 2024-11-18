Боец СВО стал Дедом Морозом

Участник СВО из ЯНАО стал Дедом Морозом

Участник специальной военной операции (СВО) из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стал Дедом Морозом. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина выступил в роли новогоднего волшебника на открытии мастерской по изготовлению подарков. «Ребята с увлечением мастерили поделки, когда вдруг в окно постучался сам Дед Мороз», — рассказали в региональном департаменте соцзащиты.

Издание уточняет, что мужчина примерил на себя роль Деда Мороза, находясь в отпуске. Вскоре он должен будет вернуться в зону боевых действий.

Ранее другой участник СВО женился в музее вечной мерзлоты. Церемония бракосочетания прошла по обычаям народов Крайнего Севера.