69-я параллель
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08:26, 18 ноября 202469-я параллель

Боец СВО стал Дедом Морозом

Участник СВО из ЯНАО стал Дедом Морозом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Igor Kharitonov / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стал Дедом Морозом. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина выступил в роли новогоднего волшебника на открытии мастерской по изготовлению подарков. «Ребята с увлечением мастерили поделки, когда вдруг в окно постучался сам Дед Мороз», — рассказали в региональном департаменте соцзащиты.

Издание уточняет, что мужчина примерил на себя роль Деда Мороза, находясь в отпуске. Вскоре он должен будет вернуться в зону боевых действий.

Ранее другой участник СВО женился в музее вечной мерзлоты. Церемония бракосочетания прошла по обычаям народов Крайнего Севера.

ЖЗЛ
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