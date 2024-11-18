Французский политик заявил о попытках Байдена развязать третью мировую войну

Филиппо: разрешение Байдена наносить удары вглубь РФ подрывает надежды на мир

Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России подрывает надежды на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет ТАСС.

«Это отчаянная попытка развязать третью мировую войну в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США», — высказался он.

Политик отметил, что администрация Байдена готова на все, лишь бы «саботировать надежды на мир, связанные с избранием Трампа».

Ранее представитель переходной команды Трампа заявил, что политик может пересмотреть решение своего предшественника Байдена.