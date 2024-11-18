Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 18 ноября 2024Мир

Французский политик заявил о попытках Байдена развязать третью мировую войну

Филиппо: разрешение Байдена наносить удары вглубь РФ подрывает надежды на мир
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России подрывает надежды на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет ТАСС.

«Это отчаянная попытка развязать третью мировую войну в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США», — высказался он.

Политик отметил, что администрация Байдена готова на все, лишь бы «саботировать надежды на мир, связанные с избранием Трампа».

Ранее представитель переходной команды Трампа заявил, что политик может пересмотреть решение своего предшественника Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разрешение Байдена на удары ВСУ вглубь России обсуждают сторонники и противники. Что говорят в США, Киеве и Москве?

      Япония допустила ужесточение санкций против России и КНДР

      Эрдоган раскритиковал работу ООН

      Маск предупредил о потенциальном ответе России из-за разрешения на удары вглубь страны

      Российский депутат призвал срочно отстранить Байдена от власти

      В российском регионе сообщили об отражении атаки беспилотников

      В Абхазии группа лиц попыталась захватить гостелерадиокомпанию

      Посол Израиля обвинил Папу Римского в попытке изолировать Тель-Авив

      Раскрыты подробности нападения на шестикратного чемпиона России по футболу

      Французский политик заявил о попытках Байдена развязать третью мировую войну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше